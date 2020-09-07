Чебоксары, 7 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Чувашии могут на государственном уровне поддержать картофелеводство, которое последние годы в республике является убыточным, в результате снижается валовой сбор «второго хлеба». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 7 сентября, на планёрке в правительстве.

Картофель

В ходе обсуждения хода урожая первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, который вёл заседание, обратил внимание на снижение объёма сбора картофеля. Глава минсельхоза Сергей Артамонов отметил, что в этом году оценочно будет собрано порядка 380 тыс. тонн картофеля, в то время как в прошлом году собрано 444 тыс. тонн. Это связано с уменьшением посевных площадей из-за убыточности культуры.

«Производим в 3,5 раз больше, чем сами потребляем. И очень было много проблем с реализацией картофеля: надо понимать, что с реализацией хорошего, небольного картофеля проблем нет. Тяжело реализовать, а у нас его очень много, картофель, который производится в личных подсобных хозяйствах, так как всё-таки там есть [не говорю, что во всех районах] и карантинные болезни, нематода — но это есть во всех регионах. Крупные сети очень осторожно подходят к приёму картофеля», — сказал Сергей Артамонов.

«Поэтому мы просим завести новую форму поддержки для того, чтобы традиционную нашу культуру поддержать», — отметил министр сельского хозяйства.

«Я как раз на это хотел обратить внимание, что ничего такого катастрофического не происходит, но это повод обратить внимание, нельзя нам терять здесь наработанный опыт, компетенции республики и позицию на рынке. Просьба обратить внимание. Если нужны какие-то меры поддержки, то давайте будем предлагать и смотреть», — поддержал его Михаил Ноздряков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии почти в 360 населённых пунктах установлены карантинные фитосанитарные зоны и режимы по золотистой картофельной нематоде — вредителю корнеплодов. Карантинные меры приняты на 6364 приусадебных участках на общей площади 1360,3 гектара, наибольшее число заражённых участков выявлено в Комсомольском, Яльчикском и Вурнарском районах.

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