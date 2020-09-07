Чувашских картофелеводов могут поддержать на госуровне
Чебоксары, 7 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Чувашии могут на государственном уровне поддержать картофелеводство, которое последние годы в республике является убыточным, в результате снижается валовой сбор «второго хлеба». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 7 сентября, на планёрке в правительстве.
В ходе обсуждения хода урожая первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, который вёл заседание, обратил внимание на снижение объёма сбора картофеля. Глава минсельхоза Сергей Артамонов отметил, что в этом году оценочно будет собрано порядка 380 тыс. тонн картофеля, в то время как в прошлом году собрано 444 тыс. тонн. Это связано с уменьшением посевных площадей из-за убыточности культуры.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии почти в 360 населённых пунктах установлены карантинные фитосанитарные зоны и режимы по золотистой картофельной нематоде — вредителю корнеплодов. Карантинные меры приняты на 6364 приусадебных участках на общей площади 1360,3 гектара, наибольшее число заражённых участков выявлено в Комсомольском, Яльчикском и Вурнарском районах.
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