Москва, 7 сентября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал полумерой идею запретить регионам снижать прожиточный минимум и предложил новую методику расчета показателя, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

«Властям пора перестать притворяться, что на 12 тыс. рублей можно прожить. Надо не фиксировать эту величину, а радикально повышать прожиточный минимум», — считает Миронов.

Он напомнил, что методика подсчета прожиточного минимума была принята в 1997 году, она безнадежно устарела и нуждается в пересмотре.

«Наша партия давно предложила новую методику расчёта, согласно которой прожиточный минимум должен быть на уровне 31 тыс. рублей», — сказал парламентарий.