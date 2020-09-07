Белград, 7 сентября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. 6 сентября президент Сербии Александр Вучич провёл телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает сербское новостное агентство «RTS» 7 сентября.

FD1C98C5-3D79-4484-8AD2-C298274AB651

Сергей Лавров заявил, что Россия всегда будет поддерживать дружественную Сербию несмотря ни на что. Александр Вучич ознакомил Лаврова с результатами переговоров, которые делегация Сербии провела в Вашингтоне и Брюсселе.

Собеседники отметили, что отношения Сербии и России являются дружественными. Кроме того, президент Сербии Александр Вучич выразил убеждение, что приезд президента России Владимира Владимировича Путина в Сербию будет иметь историческое значение и способствует укреплению отношений и сотрудничества двух стран.

На переговорах была также подтверждена решимость продолжить работу по реализации всех совместных проектов, а также готовность оказывать всяческую взаимную поддержку на международной политической арене.