Иркутск, 7 сентября, 2020, 07:43 — ИА Регнум. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение разработать конкретные мероприятия по охране Байкала. Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идёт о по сохранении и развитии Байкальской природной территории (экологическом, научном, туристическом, просветительском, культурном и другом). С этой целью 2021 г. будет объявлен Годом Байкала.

Пресс-служба правительства Иркутской области Глава Приангарья Игорь Кобзев на церемонии открытия празднования традиционного Дня Байкала в Иркутске

Об этой инициативе глава региона заявил, выступая на церемонии открытия празднования традиционного Дня Байкала в Иркутске.«Сегодня все общество должно объединиться и предложить комплекс дополнительных мероприятий, которые позволят нам дальше развивать деятельность по защите территории возле озера Байкал. Мы должны совместно контролировать то, что здесь происходит, понимать, что это необходимо. И сегодня нужно поставить восклицательный знак после слов: «Пора прекратить губить Байкал!», — пояснил врио губернатора Игорь Кобзев.Напомним, глава региона уже предложил создать некоммерческий фонд по защите Байкала, средства которого пойдут на экологические мероприятия, включая очистку береговой линии и дна озера, ликвидацию свалок.

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День Байкала — одно из главных экологических мероприятий на протяжении более 20 лет. Праздник утвержден постановлением Законодательного собрания Иркутской области и вписан в перечень государственных праздников России в 1999 году.В этом году организаторы разработали программу, включающую в себя помимо основных мероприятий, программу в режиме online. Она позволила расширить аудиторию, дала возможность поучаствовать в празднике жителям других регионов России и зарубежных стран.В рамках проведения Дня Байкала в 40 муниципалитетах Иркутской области с 24 августа по 5 сентября прошли выставки, мастер-классы, публичные лекции ученых, квиз-игры, творческие встречи, посвященные тайнам и загадкам озера Байкал.Главной площадкой в Иркутске 6 августа стал остров Юность. Для иркутян и гостей города были организованы игровые программы, мастер-классы в области народных промыслов, конкурс рисунков на асфальте и другие интерактивные моменты. Организаторы праздника подвели итоги проведенных экологических мероприятий и вручили благодарственные письма самым активным их участникам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопросы лесосбережения и лесовосстановления на байкальских берегах глава Приангарья Игорь Кобзев в августе 2020 г. обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Позднее власти Иркутской области и руководство РЖД подписали меморандум о сохранении байкальских лесов. Речь идёт о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Компания берет на себя реализацию комплекса мероприятий по очистке береговой полосы, экологическому мониторингу, благоустройству природных памятников, а также лесовосстановлению.