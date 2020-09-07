Красноярск, 7 сентября, 2020, 07:01 — ИА Регнум. На юге Красноярского края, в природном парке Ергаки выпал первый снег. Фотографии с первым осенним снегом появились в красноярских пабликах в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы паблика «Типичный Красноярск — Столица Сибири» в соцсети «ВКонтакте» Снег в Красноярском крае

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Впрочем, по словам работников турбаз, к утру выпавший снег растаял.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края начался отопительный сезон.