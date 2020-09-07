Москва, 7 сентября, 2020, 06:44 — ИА Регнум. Белорусская власть должна «перебрать людишек» с целью построения новой элиты, которая воссоединит страну с Россией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«Я лично считаю, что если бы была сформирована Конституция, в которой Лукашенко был бы вице-президентом, то это было бы совершенно нормально. «Париж стоит обедни», как говорил Генрих IV. За то, чтобы это воссоединилось, можно очень много отдать и совсем иначе можно впустить белорусскую элиту в российский бизнес, и можно сделать много еще чего, но этого не делают [в России] люди, у которых совершенно другие люди и другое мышление», — заявил Кургинян.

По его словам, точно такой же процесс происходит и в Белоруссии. Особенно это опасно в ситуации затяжной политической войны, которая разгорелась в Белоруссии после срыва уличного «блицкрига», ориентированного на быстрый снос Лукашенко. По его словам, кондовость и двусмысленность белорусской элиты и власти на сегодняшний день являются ключевым препятствием в победе в этой войне.