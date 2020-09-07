В случае непринятия действенных мер по оперативному и жесткому пресечению в Армении деятельности подрывных организаций эти технологии разрушения государственности наши «Западные доброжелатели» постараются реализовать в республиках Северного Кавказа Российской Федерации. Увы, в этом не приходится сомневаться.

Serouj Жирайр Сефилян

В статье «Предотвратить угрозу безопасности Республики Армения и Арцаху!» (21 марта 2019 г.) мне уже приходилось подробно изложить суть программы «Модернизация поддержки США послереволюционных реформ в Армении», опубликованной 14 февраля 2019 г. на сайте Фонда Карнеги в одноименной статье Рэя Сальваторе Дженнингса, известного ученного и специалиста по развитию. В ней на конкретных примерах была раскрыта органическая связь процесса реализации этой программы в условиях широкого применения рекомендаций, содержащихся в статье известного американского политолога и общественного деятеля Авраама Ноама Хомского «10 способов управления массами». По итогам анализа этой публикации был сделан вывод о том, что программа мистера Дженнингса в случае ее реализации является серьезной угрозой безопасности Республики Армения и Арцахской Республики. Когда в Армении увенчалась успехом последовательно реализованная технология социального изменения согласно рекомендациям Джина Шарпа по «мирному и ненасильственному» свержению «диктаторского режима», то при параллельном применении технологии «внедрения разрушительных норм» — в своей совокупности это могло быть чревато подрывом основ армянской государственности. Речь о применении технологии американского политолога Джозефа Овертона, согласно которой можно внедрить в общество заведомо разрушительные социальные нормы. Эта технология, известная как «Окно Овертона», работает на разрушение общественных институтов, духовных ценностей и традиционных культурных норм общества. Чтобы не утомлять читателей теоретическими выкладками, раскрывающими суть технологии «Окно Овертона», приведем конкретные примеры ее применения из нашей жизни.

Так, воскресным утром 17 июля 2016 года группа вооруженных лиц проникла на территорию полка патрульно-постовой службы полиции г. Еревана (далее ППС). Захват был совершен членами группы «Сасна Црер» («Сасунские удальцы»), сторонниками лидера радикального оппозиционного движения «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, который в рамках уголовного дела по факту незаконного хранения группой лиц оружия 23 июня 2016 г. был арестован сроком на 2 месяца. Отметим, что в ходе нападения погибли прапорщик полиции Гагик Мкртчян, заместитель командира полка полковник Артур Ваноян, а спустя неделю после захвата здания ППС был застрелен служащий войск полиции прапорщик Юрий Тепаносян. Запомним также, что в заложниках у вооруженной группы в день захвата здания находились шестеро полицейских, среди них был также заместитель начальника полиции г. Еревана Валерий Осипян. Особо отметим, что после государственного переворота апреля-мая 2018 года указом президента РА от 10-го мая 2018 г. Валерий Осипян был назначен на должность начальника полиции РА. Для полноты картины событий тех тревожных дней заметим, что на девятый день захвата здания ППС г. Еревана в результате перестрелки с полицией огнестрельные ранения получили четыре члена вооруженной группы, которая в тот же день взяла в заложники четырех сотрудников скорой медицинской помощи, в том числе женщину. Отметим, что они прибыли на захваченную территорию ППС для оказания медицинской помощи раненым. После столь подробного описания событий тех трагических дней случилось, казалось бы, невероятное: захват членами вооруженной группы «Сасна Црер» здания ППС стал причиной многотысячных акций и митингов протеста в Ереване, участники которых, нет-нет, уважаемый читатель, не требовали справедливого сурового наказания убийц невинных полицейских, исполнявших в дни захвата ППС свой служебный долг, а выступали в поддержку вооруженной группы «Сасна Црер». И это при том, что в течение 14 дней захвата здания ППС по личному указанию президента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна были предприняты все возможные меры, чтобы избежать человеческих жертв. Естественно, что любой здравомыслящий человек задастся вопросом: как могло случиться, когда в христианской Армении открыто проводят митинги не с требованием справедливого возмездия убийцам полицейских, а в их защиту. И здесь следует четко осознать, что мы стали свидетелями последствий факта разрушения одного из главных общественных институтов государства — полиции, подрыва веры в него. То есть это первый этап, первый шаг в рамках «окна возможностей» («Окно Овертона»). В июне-июле 2016 года в Ереване случилось ранее характеризуемое как немыслимое — захват здания ППС полиции г. Еревана, а ныне не определяемое даже как радикальное, то есть, проще говоря, для многих и многих граждан Армении стало очевидным, что действия, ранее определяемые как немыслимые, теперь воспринимаются как «возможные в принципе». Второй шаг в «Окне Овертона» сводится к тому, чтобы утвердить в общественном сознании, в нашем случае населения Армении, идею о том, что захват здания ППС вовсе не был единичным явлением, так как подобные случаи были и ранее, то есть имеем дело с вполне массовым явлением. Ведь не секрет, что в дни захвата здания ППС в отдельных масс-медиа, которые являются «поборниками углубления демократии и становления гражданского общества» в Армении, появились публикации о событиях, имевших место в 1989—1990-х гг. Напомню читателям, что в те годы безоружные, повторюсь, безоружные граждане г. Еревана «захватывали» здания районных отделений внутренних дел с последующей «экспроприацией» имеющегося там военного снаряжения и оружия. В дальнейшем эти «военные трофеи» немедленно направлялись в Нагорный Карабах, где наши соотечественники вели ожесточенную борьбу против вооруженных до зубов озверелых сторонников Народного фронта Азербайджана, которые так и остались безнаказанными после погромов и расправ, учиненных над армянами 13−20 января 1990 года в Баку. О кровавых событиях тех дней есть сотни статей и документальных видеокадров («Как убивали армян и русских в Баку в январе 1990 года (Видео)»), однако это тема отдельного анализа. Объективности ради отметим, что 27 мая 1990 года поводырями Армянского общенационального движения (АОД) была организована жуткая провокация — вооруженное нападение «отрядов самообороны» (они себя также именовали членами «гражданской милиции») на караул Ереванского оперативного полка Внутренних войск. Позднее, в этот же день, продолжились столкновения между боевиками АОД и подразделением Внутренних войск СССР, расквартированных в Армении, на Советашенском шоссе. В результате 27 мая 1990 г. погибли двое офицеров и двое военнослужащих Внутренних войск и 16 гражданских лиц и членов «отрядов самообороны». Это трагическое кровопролитие в Ереване было тщательно разработанной провокацией, преследующей цель — всю ответственность за случившееся, все обвинения адресовать Москве и тем самым создать антисоветский информационный фон. Достаточно сказать, что 28 мая 1990 г. на многотысячном траурном митинге члены правления АОД заявили, что происшедшая трагедия является провокацией Москвы и республиканских властей, пытающихся любой ценой сорвать второй тур выборов в Верховный Совет Армянской ССР. Так вот, уважаемый читатель, с ноября 1989-го по 1990-й годы Ваш покорный слуга был в эпицентре тех трагических событий. В очередной раз хочу подчеркнуть, что 27 мая 1990 г., не будь со мной мужественного командира одного из отрядов доблестных ополченцев Рубена Геворкяна (брата легендарного героя Арцахской национально-освободительной войны Самвела Геворкяна), известного общественного деятеля Вардана Акопяна, мужественного ополченца Мацика из Киликии и Манвела Кочаряна, который сквозь перекрестный огонь довез нас до штаба 7-й армии, расположенной в Советашене, не было бы и переговоров с начальником политотдела общевойсковой 7-й армии генерал-майором Михаилом Сурковым. Можно с уверенностью утверждать, что тогда в этот день число жертв исчислялось бы сотнями (видеокадры о событиях 27 мая 1990 года см. начиная с минуты 37 до 42). Думается, и сейчас эти абсолютно некорректные сравнения захвата здания ППС с теми событиями, которые имели место в 1989—1990 годах, абсолютно неуместны. Однако во всей этой заранее ангажированной информационной атаке просматривается общая направленность — разжигание в Армении антироссийских, русофобских настроений. И это вполне ожидаемо, так как лидер «Сасна Црер» Жирайр Сефилян в открытую заявлял и заявляет сейчас о необходимости полного пересмотра российско-армянских отношений в сторону снижения их уровня с нынешнего стратегического до характера обычных связей с «одной из региональных держав» путем выхода Республики Армения из ОДКБ, ЕАЭС и даже СНГ. Свою эту крайне опасную внешнеполитическую авантюру он обосновывает необходимостью «освобождения Армении от российского империализма». Можно и дальше продолжить изложение «революционности» внешнеполитических «пристрастий» руководимой Сефиляном партии «Сасна Црер», как-то: выведение из Армении российских пограничных войск, признание недействительным соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, разрыв соглашения об Объединенной группировке войск (сил) ВС Армении и ВС России. Так вот, подобное открытое выражение антигосударственных, подрывающих основу безопасности Армении инициатив происходит в полном соответствии с вторым шагом технологии «Окно Овертона», то есть когда имеет место сдвиг «окна» от радикального (внешнеполитические авантюрные предложения Ж. Сефиляна) к возможному. Ведь на этом этапе произошли события, которые не могли не вдохновить Сефиляна и иже с ним на подобный «подвиг». Достаточно сказать, что 3 ноября 2018 г. вступил в силу закон о крупнейшей в истории независимой Армении уголовной амнистии. Амнистия, в частности, распространилась на членов «Учредительного парламента». Обратимся к так называемой Линейке Овертона, которая наглядно демонстрирует последовательность действий, исполнение которых неизменно приводит к желаемому результату: от немыслимого — к радикальному, далее к приемлемому — разумному — популярному — политике. Сам факт попадания под амнистию «Сасна Црер» явился не только приемлемым, но и разумным решением. Дальнейшее преобразование военизированной группировки «Сасна Црер» в политическую партию и широкое освещение ее деятельности в столь новом для них амплуа являют собой классический пример использования на практике технологий социальных изменений от немыслимого к популярному и в конечном итоге к политике. Всё это в своей совокупности разрушает доверие в армянском обществе. Хочется надеяться, что уже единожды жестоко обманутые граждане Армении не имеют права слепо верить тому, что говорят на митингах или многочасовых пресс-конференциях, что чуть ли не ежечасно рекламируют по телевидению и другими масс-медиа, к чему их призывают интернет-порталы. Прежде чем протестовать на митинге, гражданам Армении надо призадуматься над тем, а не будет ли использован их протест в разного рода стратегических технологиях и схемах, вовсе не исходящих из интересов общества, государства. Более того, не послужит ли он вовсе не решению социальных, экономических и других актуальных задач, ради чего граждане и вышли на митинг, а поможет реализации чуждых нашему обществу, армянским традициям установок, расшатывающих государственность. Отметим, что это объективное недоверие, продиктованное событиями последних 10−11 месяцев, еще больше понижает уровень доверия в нашем обществе, что, в конечном итоге, является серьезным вызовом обществу в целом, угрозой разрушения социальных и государственных институтов Армении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Чтобы у читателей не сложилось впечатление, что лишь на одном примере «Сасна Црер» я делаю подобные далеко идущие выводы, сошлюсь и на другой пример. Так, в ночь с 14 на утро 15 августа 2018 г. представители ЛГБТ-сообщества г. Еревана (одна из наиболее активных движущих сил государственного переворота апреля-мая 2018 г. в Армении) ворвались в центральное отделение полиции г. Еревана и избили двоих полицейских, в чём признались в пресс-службе этого ведомства. Причиной этого стало нападение одного гражданина Армении на переодетых в женские одежды мужчин. Подозреваемого задержали. Далее в сообщении пресс-службы говорилось: «Так называемая пострадавшая сторона выяснила, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания полиции, и в момент привода возникла потасовка. Обстановка обострилась, когда на улицы вышли возмущенные громкими ругательствами (со стороны чувствующих себя особенно вольготно в «Новой Армении» геев — А.Г.) жители ближайших окрестных домов». Само описание событий, последовавших за этой гнусной акцией ЛГБТ-сообщества, уже само вызывает отвращение. Заметим, что сей факт является неопровержимым доказательством «успешного» применения технологии «Окно Овертона», то есть мы являемся свидетелями развития событий, когда от немыслимого (само существование ЛГБТ-сообщества в современной Армении, являющейся продолжателем в веках традиций древней Армянской христианской цивилизации) совершается переход до популяризации этих особей посредством их приема со стороны министров правительства Никола Пашиняна, что является образчиком реализации вышеописанной технологии разрушения. Можно привести и другие примеры реального применения в Армении технологии разрушения доверия в армянском обществе, называемой, как уже отмечалось выше, «Окном Овертона», что расшатывает основы армянской государственности, но, думается, в этом нет необходимости. Важно отметить, что если сейчас самым оперативным образом ничего не предпринимать, то в ближайшем будущем мы явимся свидетелями разрушения социальных и государственных институтов, а это, в свою очередь, нанесёт серьёзный удар основам армянской государственности.

Таким образом, обобщая материалы, изложенные в статье в ИА REGNUM от 21 марта т.г. «Предотвратить угрозу безопасности Республики Армения и Арцаху!» и вышеизложенное, можно сделать вывод: Армения стала своеобразным полигоном реализации технологий разного рода цветных революций, изложенных в работах Джина Шарпа «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения», Эдварда Н. Люттвака «Государственный переворот. Практическое пособие», а также в сборнике статей Авраама Ноама Хомского «Оптимизм вопреки отчаянию», «Создавая будущее: Оккупации, вторжения, имперские мышление и стабильность» и работах других авторов. Осознание этой истины подводит нас к выводу о том, что угроза существованию армянской государственности становится самой актуальной задачей для всех слоев нашего общества: политиков, государственных служащих, ученых, бизнесменов, работников сферы образования, фермеров, военнослужащих, обычных граждан страны. Важно понимание персональной ответственности каждого члена нашего общества за судьбу Республики Армения, за 8-миллионную Армянскую Диаспору. Следует понять, что проблема сохранения армянской государственности зашла далеко, стала уж очень актуальной, и поэтому невозможно дать адекватный технологический ответ на том уровне, на котором она поставлена, — нужен системный ответ более выского уровня. Вызов существованию армянской государственности требует массового повышения духовного и интеллектуального уровня наших сограждан, восстановления присущих армянской семье, нашей национальной ментальности ценностей, причем не на уровне сплошь и рядом попираемых социальных норм, а на уровне личных христианских ценностей, глубоко присущих простым гражданам Армении и Арцахской Республики. И это нельзя сделать «директивно», артикулируя несуществующие достижения и положительные перемены, якобы имевшие место в Армении после государственного переворота. Важно понять, что повышение духовного и интеллектуального уровня людей на данном этапе в Армении возможно лишь путем передачи только личностных ценностей, через пример людей, которые своей жизнью утверждают верность этим ценностям, день за днем отдавая всего себя для чего-то большего, для успеха семьи, родного села или города, для страны в целом. Чего-то большего, чем «шкурные интересы».

Увы, неосмысление этих перемен, которые в случае их непресечения могут привести к необратимым разрушительным последствиям в армянском обществе, довлеет в деятельности нынешних властей Армении. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на свежий пример. Так, 21 марта т.г. почти все массмедиа Армении опубликовали открытое письмо бывшего заместителя министра обороны РА Ваана Ширханяна второму президенту Республики Армения Роберту Кочаряну. Наиболее подробно к этой теме, как и следовало ожидать, обратились СМИ, прилежно финансируемые фондом Сороса и Ко. Не будем их поименно перечислять, а лишь повторим восклицание героя комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Фамусова (действие 4, явл.14): «Ба! Знакомые всё лица!» Можно было бы и продолжить цитировать сего литературного героя. Ведь его дальнейшие слова весьма точно и показательно можно отнести к уже не первый год развращающим сознание граждан Армении известным грантоедам-СМИ, о которых столь образно сказал всё тот же Фамусов: «Дочь, Софья Павловна, срамница! Бесстыдница! Где! С кем! … Бывало, я с дражайшей половиной чуть врозь — уж где-нибудь с мужчиной!».

Nros.ru Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета

Уважаемый читатель, я не хочу цитировать пресловутые 23 пункта из открытого письма, которые не делают чести офицеру вооруженных сил Армении (хочу надеяться, что В. Ширханян, будучи заместителем министра обороны, имеет воинское звание). Тем более не приходится говорить о том, что они были адресованы первому президенту Нагорно-Карабахской Республики, второму президенту Республики Армения Роберту Седраковичу Кочаряну, чье имя с именами светлой памяти Вазгена Завеновича Саркисяна, Сержа Азатовича Саргсяна, Самвела Андраниковича Бабаяна, Виталия Микаеловича Баласаняна, Аркадия Ивановича Тер-Тадевосяна (Командоса) во истину символизируют победу армянского народа в Арцахской освободительной войне 1992−1994 годов. Призадумаемся над тем, зачем и кому это было нужно — сейчас выступать с подобным открытым письмом, в котором опошливается, низводится до уровня склок и наживы, пожалуй, одна из наиболее ярких страниц современной армянской истории, героическая страница освобождения Арцаха. Если кто-то по своему недомыслию сегодня старается умалить, принизить роль нашей всенародной победы в Арцахской освободительной войне, будь то из числа сегодняшних властей РА или их политических холуев, ставя государственный переворот в Армении апреля-мая 2018 г. на порядок выше, то это говорит о серьезной болезни армянского общества. В этих условиях вполне резонно возникает вопрос: кому была выгодна публикация письма именно сейчас, когда второй президент РА подвергается политической вендетте со стороны властей предержащих Армении. Может ответ на этот вопрос был дан в интервью В. Ширханяна небезызвестному интернет-порталу 1in.am. Интервью, которое тиражировали многие-многие СМИ, а именно: 11 декабря 2018 года интернет-портал Наша Армения опубликовал статью под заглавием «Да, Роберт Кочарян арестован, но неправильно то, что Серж Саркисян не арестован. Ваан Ширханян…». В этой публикации читаем: «Собеседник Первого Информационного — экс-заместитель министра обороны, бывший обвиняемый по делу о вооруженной преступной группе Норк-Мараша Ваан Ширханян. Вопрос. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением об аресте Кочаряна, в котором говорится: «События, происходящие в Армении, противоречат сделанным ранее заявлениям новых лидеров страны, что они откажутся от политического преследования их предшественников. В Москве с большим удовлетворением отмечали, что разрешение нынешнего кризиса нашлось в результате компромисса, в то время как события последних дней портят позитивный настрой и противоречат более ранним заявлениям новых властей». В. Ш. То, что происходит в Армении, — это не преследование. Существование 20-летнего антинародного, репрессивного, грабительского режима в Армении в значительной степени обусловлено поддержкой российского руководства. Именно по этой причине пророссийское большинство сократилось вдвое». Как говорится, «слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Согласно логике В. Ширханяна, в сокращении пророссийского большинства вовсе «не виноваты» откровенно антироссийские, русофобские по своей сути СМИ и интернет-порталы, неправительственные организации, число которых составляет чуть менее полусотни. Речь о прихлебателях, которые уже более 10 лет щедро финансируются неправительственным «Открытым обществом» (фондом Сороса), Европейским фондом демократии (EED), Национальным фондом по поддержке демократии, Национальным институтом демократии (NDI) и другими западными фондами. Их объединяет одно — стремление подорвать объективно сформировавшийся стратегический союз России и Армении, гарант безопасности нашего народа, поколебать узы дружбы и братства между народами наших стран путем последовательного, циничного насаждения антироссийских настроений в Армении. При этом на вооружении этих откровенных недругов Армении, если не сказать врагов армянского народа, самые современные технологии разрушения армянской государственности, о чём частично было изложено выше. Вышеотмеченное интервью В. Ширханяна, а далее его скандальное открытое письмо, не приходится сомневаться, и далее будут широко тиражироваться в Армении. И это вовсе не случайно, так как подлинные хозяева основных масс-медиа сегодняшней Армении из уст отставного замминистра обороны РА получили ответ на главный для их подрывной работы вопрос, а именно: «Существование 20-летнего антинародного, репрессивного, грабительского режима в Армении в значительной степени обусловлено поддержкой российского руководства».

Хотелось бы самокритично признать и собственные недоработки в разъяснении в армянском обществе той огромной работы, которая проводится Россией, работы, которая далеко выходит за рамки обязательств, оговоренных в российско-армянских договорах и соглашениях. Будь это в области военно-технического сотрудничества между нашими странами или сотрудничества в энергетической, гуманитарной сферах.

Не хотелось бы завершить статью на грустной ноте, а посему приведу, на мой взгляд, очень показательный, характерный для России пример. Так, 16 мая т.г. в Москве в Концертном зале «Филармония 2» Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится сольный концерт талантливого скрипача-самородка, 11-летнего Александра Артемовича Хачатуряна с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» (художественный руководитель — главный дирижер народный артист СССР Юрий Абрамович Башмет). Этому знаменательному для музыкальной общественности событию можно посвятить множество самых разных статей, у которых будет один общий лейтмотив — надо быть бесспорным талантом, чтобы пробивать дорогу уж слишком юному коллеге, надо быть великим маэстро, надо любить Армению и армянский народ, чтобы столь бережно относиться к молодым дарованиям из Армении. И этот талант тем более присущ выдающемуся музыканту, маэстро, ростовчанину Юрию Башмету. Почему я особо подчеркнул ростовчанину? Вспомним из истории, что еще 16 июля 1778 года архимандрит Петр Маркосов из Бахчисарая обратился от имени и по поручению крымских армян к императрице Екатерине Второй с прошением. Выполняя дипломатическое поручене Екатерины Великой, выдающийся полководец А. Суворов, в жилах которого, как известно, текла и армянская кровь, в августе-сентябре 1778 года организовал «великое переселение» армян на пустынные, еще не обжитые берега южного Дона. Заметим, что в те годы эти земли совершенно недавно перешли к России. 14 ноября 1779 г. высочайшей грамотой российской императрицы близ крепости Св. Дмитрия Ростовского был основан город Нахичевань-на-Дону. Прошло всего-то 240 лет, однако дружба и любовь ростовчан к армянам и Армении продолжаются и по сей день. Хочется верить, что концерт Алика Артемовича с оркестром маэстро Юрия Башмета придаст совершенно новые оттенки культурному сотрудничеству России и Армении, став ярким проявлением наших глубоких духовных связей.

Вместо послесловия. Не скрою, уважаемый читатель, что, размышляя над скандальным открытым письмом В. Ширханяна, я всё думал, как поступить, чтобы не впасть в какие-то крайности и своими действиями ненароком полностью не обнулить весь пройденный им трудовой и жизненный путь. Ведь Ширханян, написав подобное письмо, поступил именно так: он, не моргнув глазом, опорочил всю трудовую биографию, не лишенную и героических страниц, второго президента Армении, ныне политзаключенного Роберта Седраковича Кочаряна. Не скрою, что я за советом обратился к члену правления партии «Национальное Единение», экс-министру внутренних дел Армянской ССР, полковнику запаса Левону Акоповичу Галстяну. Обратился к высокопрофессиональному руководителю МВД, который в сложнейший период новейшей истории Армении, в 1990 году, благодаря своему профессионализму и хладнокровности сумел предотвратить не одну провокацию АОД, тем самым не допустив большого кровопролития в Ереване, как это имело место в Тбилиси и Баку в 1990 году. Не скрою, что в годы президентства Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна, Левон Акопович Галстян за свою политическую деятельность дважды привлекался к судебной ответственности. Более того, ему в 1996 году (при президентстве Левона Тер-Петросяна) пришлось чуть более 20 дней отсидеть на нарах. Так вот, на мой вопрос Левону Акоповичу, а почему в ответ на несправедливые преследования он сам когда-то не обратился с письмом к президенту РА Левону Тер-Петросяну, Левон Акопович с недоумением посмотрел на меня. Не скрою, что под его взглядом я испытал некоторую неловкость. Далее Левон Акопович ответил так: «О всех моих претензиях к президенту Левону Тер-Петросяну (далее ЛТП) я не раз и не два говорил на митингах и встречах с избирателями, когда ЛТП был у власти, равно как не единожды выступал с критикой в адрес Роберта Кочаряна, когда он был президентом РА, а за глаза критиковать — это не достойно офицера, тем более когда тот, кого ты критикуешь, находится в неволе».

И наконец, хотелось бы обратиться к читателям с вопросом, как-то: что бы это значило, что с того дня, когда было опубликовано скандальное открытое письмо В. Ширханяна, ни один из ведущих азербайджанских интернет-порталов не сделал сей факт предметом своего обсуждения? У меня, уважаемый читатель, есть свой ответ на этот вопрос: видимо, апшеронские политики уж сильно удовлетворены этим позорным пасквилем В. Ширханяна в адрес Роберта Кочаряна. Ведь, по сути, это письмо содержит в себе суть антиармянских статей и прочих публикаций, которые вот уже 25 лет в самой изощренной форме вбрасываются в медиапространство апшеронскими «мыслителями». Невольно в сознание прокрадывается крамольная мысль: а может, эти же «мыслители» небезучастны в этой плохо пахнущей информационной диверсии?!

Подытоживая выше изложенное, считаю своим долгом заявить: подрыв основ армянской государственности вступил в завершающую стадию. В случае непринятия действенных мер по оперативному и жесткому пресечению в Армении деятельности подрывных организаций эти технологии разрушения государственности наши «западные доброжелатели» постараются реализовать в республиках Северного Кавказа Российской Федерации. Увы, в этом не приходится сомневаться.