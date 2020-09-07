Кургинян объяснил природу трепета российской власти над Навальным
Москва, 7 сентября, 2020, 06:18 — ИА Регнум. «Отравленного» оппозиционера Алексея Навального Запад пестует, потому что тот «свой» и это демонстрация того, что «своих» он будет поддерживать всегда, а Россия поддерживает не своих, а пытается купить «чужих», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Далее он привел историю том, как имел диалог с одним из представителей российской спецслужбистской элиты в одной из стран Туркестана в момент гражданской войны. Данный чин сообщал, как именно он будет организовать потоки (тех или иных «материальных ценностей» на продажу) посредством устройства военных конфликтов при стравливании группировок. И для него Россия была нужна исключительно как инструмент организации этих «потоков» и ничего больше.
По его словам, вопрос заключается в том, дождемся ли мы того момента, когда в российской элите появится национальный консенсус, где национальные интересы будут стоять выше бизнес-интересов. Пока же есть в обществе и элите есть понимание, что «Запад своих не бросает», поэтому нужно становиться на его позиции, вся элита будет склоняться больше к Западу, чем к российской власти.