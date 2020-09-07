Улан-Удэ, 7 сентября, 2020, 06:15 — ИА Регнум. Около 3 тыс. детей-сирот в Бурятии всё ещё стоят в очереди на получение жилья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, уголовные дела, а также решения судов о предоставлении сиротам качественного жилья взамен ранее выданного непригодного, не подвигают чиновников заняться решением проблемы.

Buryatia.sledcom.ru В прокуратуре Республики Буряти состоялось заседание посвященном вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По словам исполняющего обязанности руководителя управления Сергея Базарова, сложившаяся ситуация показывает, что проблема обеспечения сирот жильём не решается.

«Систематическое и продолжаемое нарушение прав социально незащищенной категории граждан вынужденно приведет к возбуждению новых уголовных дел о халатности или злоупотреблении служебными полномочиями», — отметил он.

Сергей Базаров призвал чиновников не доводить ситуацию до этого и задействовать все ресурсы для решения проблемы. Руководители управления, а также прокуратуры республики добавили, что программа по обеспечению жильём сирот останется у них на контроле до её полной реализации.

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