Барнаул, 7 сентября, 2020, 06:10 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не склонен доверять прогнозу о значительном сокращении численности населения к 2100 году. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM выводы авторов глобального научного исследования, он пояснил:

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»Я не склонен доверять подобным прогнозам. Кажется, что автор путем какой-то математической модели рассчитал депопуляцию России, руководствуясь лишь современными показателями демографических процессов. Как правило, в такие расчеты сама жизнь вносит большие поправки.

В каком состоянии будет рождаемость, как будут выглядеть миграционные процессы и вообще карта мира через 50 — 80 лет не может быть уверен никто. Вместе с тем подобный анализ указывает на явное неблагополучие демографической ситуации и служит руководством к действию. Необходимые управленческие решения вполне способны и скорректировать, и исправить неблагоприятный тренд».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что количество жителей России к 2100 году уменьшится на 40 млн и составит 106 млн человек, заявил один из авторов глобального научного исследования по численности населения мира — профессор Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета Али Мокдад.

По его словам, главной причиной этого является снижение коэффициента рождаемости. При этом учёный полагает, что из-за пандемии коронавируса прогноз может ухудшиться, но незначительно.