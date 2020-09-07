Чита, 7 сентября, 2020, 05:58 — ИА Регнум. Едва начавшись, новый учебный год прерван в двух школах Забайкалья. Как сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на руководителя комитета образования Читинского района Игоря Бянкина, причиной тому послужили вспышки коронавируса в общеобразовательных учреждениях, расположенных, в посёлке Новокручининский и селе Маккавеево Читинского района.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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По словам чиновника, в первом случае SARS-CoV-2 выявлен у пяти педагогов.

«Школу закрыли, постановление Роспотребнадзора есть. Школу сегодня обработали, 70 человек направлены на анализы. Нами уже подготовлены приказы о переходе на дистанционное обучение, разосланы родителям учеников», — сказал Бянкин.

В Новокручининском выявлено двое больных коронавирусом педагогов, на анализы коллектив пока не отправили.

«Нами подготовлены приказы об учебном процессе в дистанционном режиме, предупреждены родители», — добавил Бянкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 6 сентября в Забайкальском крае было выявлено 4839 носителей коронавируса (35 за последние сутки). Из них 4349 (6 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Также зафиксирован новый летальный случай. Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое течение заболевания. Общее количество летальных случаев от коронавируса составляет уже 60.