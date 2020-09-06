Хабаровск, 6 сентября, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет с 20 по 24 ноября в Хабаровском крае. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

Kremlin.ru Юрий Башмет

На мероприятии выступят Дальневосточный академический симфонический оркестр и солисты Хабаровской филармонии. Кроме того, участие в фестивале примут дебютанты.

Данный фестиваль будет уже десятым по счету. В честь этого часть программы будет состоять из лучших номеров прошлых лет.

«Уверен, что программа десятого фестиваля не разочарует слушателей», — заявил Башмет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Александровском парке Санкт-Петербурга стартовал бесплатный оркестровый концерт. Мероприятие получило название «Жизнь в танце», а дирижером выступил Фабио Мастранджело.