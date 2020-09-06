Ставрополь, 6 сентября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Выступление рэпера Алишера Моргенштерна (Morgenshtern) на концерте в Ставрополе прошло в халате и нижнем белье. Видеозапись с концерта опубликовал канал «Блокнот Ставрополь» 6 сентября на портале YouTube.

Okras Рэпер Моргенштерн

Известный музыкант посетил Ставрополь по случаю юбилея одного из местных баров. Организаторы решили пригласить рэпера на праздник, а он принял решение устроить перфоманс, одев перед выходом на сцену лишь халат и нижнее белье.

После того, как Моргенштерн исполнил пару своих композиций, он поздравил заведение с праздником и ушел со сцены. Большое количество фанатов, пожелавших в живую увидеть кумира, после завершения его выступления решили также покинуть заведение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа Тверской суд Москвы принял решение отклонить иск к музыкальному исполнителю Алишеру Моргенштерну.