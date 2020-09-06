Донецк, 6 сентября, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Двое военных вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Восток».

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Инцидент произошел вблизи Верхнеторецкого.

«Обходя очаг огня в «серой зоне» двое военнослужащих … подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника, — говорится в сообщении. — Командование … выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что на временно подконтрольной Украине территории ДНР в районе линии соприкосновения на неустановленном взрывном устройстве подорвался комбайн.

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