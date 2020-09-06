Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме на улице Станиславского вспыхнул пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 сентября.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Ростове-на-Дону загорелся старинный дом

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило в 16:33 мск. По уточнённым данным, загорелась кровля двухэтажного кирпичного здания. По оперативной информации, площадь пожара составляет 150 кв. метров.

ИА REGNUM отмечает, что дом, расположенный по адресу улица Станиславского, 39, был введён в эксплуатацию в конце 19 века. Здание признано аварийным, жильцы расселены.