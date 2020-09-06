Москва, 6 сентября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 6 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Илья Савченко ИА Красная Весна Аэропорт «Внуково»

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще три отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» отменено четыре рейса, еще три задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что в начале предстоящей недели в Москве ожидаются понижение температуры воздуха и небольшие дожди.