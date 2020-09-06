Минск, 6 сентября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. В Минске участники очередного протестного шествия оппозиции движутся в направлении резиденции президента республики Александра Лукашенко. Акция проходит сегодня, 6 сентября.

ИА REGNUM Протестующие. Минск

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По оценкам ряда СМИ около 40 тысяч протестующих уходят с проспекта Независимости и направляются к площади Государственного флага, где расположен Дворец Независимости — резиденция президента Лукашенко.

Перед дворцом уже выставлено силовое оцепление.

Стоит отметить, что ранее оппозиционные активисты уже несколько раз подходили к Дворцу Независимости, но каждый раз натыкались на оцепление силовиков, с которым в противостояние вступать не решались.