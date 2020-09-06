Париж, 6 сентября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Команда автогонок серии «Формула-1» «Рейсинг Пойнт» отозвала свою апелляцию на решение Международной автомобильной федерации (FIA) о денежном штрафе и лишении очков. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба автогонок.

Artes Max Гоночный автомобиль команды «Рейсинг Пойнт» серии «Формула-1»

«Рейсинг Пойнт» решили отозвать свою апелляцию по поводу штрафа в размере €400 тыс. евро и (лишения) 15 очков (Кубка) конструкторов, полученного им ранее в этом сезоне», — говорится в сообщении.

Летом нынешнего года команда «Формулы-1» «Рено» подала несколько протестов по поводу того, что болиды «Рэйсинг Пойнт» RP20 оснащены тормозными воздуховодами, аналогичными деталям «Мерседесов» W10, которые выиграли в минувшем году Кубок конструкторов. Это противоречит регламенту автогонок.

После рассмотрения жалоб ФИА приняла решение оштрафовать каждый болид «Рейсинг Пойнт» на €200 тыс. и 7,5 очков по итогам Гран-при Штирии (Австрия).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что команда автогонок серии «Формула-1» «Рено» в следующем сезоне сменит свое название на «Альпин».