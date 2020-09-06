Калуга, 6 сентября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Калужской области в больнице скончались ещё два пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в областном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер житель Козельского района 1937 года рождения и житель Жуковского района 1954 года рождения.

Всего в регионе зарегистрирована 71 смерть пациентов с подтверждённым коронавирусом.