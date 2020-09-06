Куса, Челябинская область, 6 сентября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. В Кусе Челябинской области восстановлен памятник Иосифу Сталину. Об этом пишут СМИ.

Ирина Юрина ИА Красная Весна Восстановленный памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в городе Куса Челябинской области

По данным Накануне.Ru, его открыли активисты движения «Суть времени». Памятник стоит на частном участке, но будет доступен всем. Открытие приурочено к 75-летию окончания Второй мировой войны. На церемонию пришли более 50 человек. Они возложили к монументу цветы.

Ирина Юрина ИА Красная Весна Монтаж памятника

Ирина Юрина ИА Красная Весна Открытие памятника

Ирина Юрина ИА Красная Весна Памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в Кусе

Также на месте церемонии состоялась фотовыставка аналогичных памятников в других городах. Как сообщало ИА REGNUM, статуя Сталина была найдена в городском пруду 4 августа 2018 года. Активисты движения «Суть времени» решили восстановить памятник. Они нашли почти все фрагменты, кроме правой руки. Её изготовили отдельно.