Киев, 6 сентября, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Отношения Киева и Минска уже не могут быть прежними. Об этом 5 сентября в интервью украинскому телеканалу «Прямой» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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Глава внешнеполитического ведомства Украины пояснил, что это связано не только с массовыми протестами в Белоруссии после прошедших там выборов президента, но и из-за решения Минска передать России ее задержанных граждан.

«Отношения с Белоруссией уже не могут быть такими, какими они были до этого. И не только из-за массовых системных нарушений прав человека в Белоруссии. Из-за решения по «вагнеровцам», из-за того, что Украина во всем оказывается виновна. То есть Россия реально начинает там заводить своих специалистов, а обвиняют Украину. Это недружественная политика и мы не должны этого терпеть. Моя политика в дипломатии всегда очень проста: если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ», — пояснил Кулеба.

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Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева пойти на «жесткие шаги» в отношении Белоруссии в случае продолжения «недружественных действий» Минска в отношении Украины.