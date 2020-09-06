Барселона, Испания, 6 сентября, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Уругвайский нападающий футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес собирается потребовать у каталонской команды финансовую компенсацию за расторжение с ним контракта. Об этом 6 сентября сообщает Sky Sport Italia.

Jimmy Baikovicius Луис Суарес

По данным источника, 33-летний уругваец крайне возмущен тем, что руководство каталонского клуба расторгло с ним контракт.

При этом уточняется, что новый главный наставник «Барселоны» Рональд Куман заявил футболисту о том, что последнему нужно искать себе новую команду в телефонном разговоре, который продлился в течение 90 секунд.

Также ранее стало известно, что для расторжения действующего с игроком контракта «Барселона» должна заплатить €14 млн.

Напомним, Луис Суарес играет в составе каталонской команды с 2014 года в нынешнем сезоне принял участие в 36 матчах, отметившись в них 21 забитым мячом и 10 голевыми пасами.