Пекин, 6 сентября, 2020, 08:26 — ИА Регнум. Имеющегося у китайской компании Huawei запаса чипов Kirin 9000 хватит для производства 10 млн смартфонов, заявил отраслевой эксперт Хуанг Хайфэн. Об этом сообщает портал cnTechPost.

(сс) Brücke-Osteuropa Huawei офис

Kirin 9000 является самым совершенным чипом для смартфонов, разработанным дочерним подразделением Huawei — HiSilicon. Он будет использоваться в новой модели смартфона Mate 40, которая будет представлена осенью.

Чипы Kirin производятся на мощностях тайваньской компании TSMC. В мае тайваньский производитель прекратил принимать заказы от Huawei из-за новых санкций, введённых правительством США в отношении китайской компании. Заказы на чипы Kirin 9000 были размещены до майского ужесточения санкций, поэтому их производство продолжится до 15 сентября.

Аналитик Хуанг Хайфэн рассказал, что к этому времени будет произведено около 10 млн чипов Kirin 9000. Соответственно, компания Huawei сможет выпустить столько же смартфонов на базе этого чипа.

Хайфэн добавил, что благодаря сформированным запасам чипов Huawei сможет производить новые смартфоны в течение шести месяцев. Однако после этого срока китайскому производителю придётся столкнуться с серьёзными проблемами, особенно при изготовлении смартфонов премиум-класса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле эксперты предположили, что компания Huawei может выпустить смартфоны Mate 40 в двух версиях: с чипами от TSMC и чипами от MediaTek.