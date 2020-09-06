Порту, Португалия, 6 сентября, 2020, 08:27 — ИА Регнум. Сборная Португалии по футболу нанесла поражение с разгромным счетом национальной команде Хорватии в матче первого тура группового раунда Лиги наций.

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Игра состоялась на поле стадиона «Драгау» в Порту и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Португальцы сразу выглядели предпочтительнее и к 70-й минуте встречи, после голов защитника Жоау Канселу (41-я минута), и форвардов Диогу Жота (58-я) и Жоау Фелиша (70-я), вели со счетом 3:0.

Затем, уже в добавленное время, хорватской сборной удалось усилиями нападающего Бруно Петковича (90+1) отыграть один мяч, однако последовавший за этим гол форварда Андре Силвы (90+4-я) снова вернул разрыв в счете к исходному состоянию.

Отметим, во втором круге Лиги Наций сборная Португалии сыграет 8 сентября на выезде с командой Швеции, а хорватская сборная в этот же встретятся с командой Франции.