Стокгольм, 6 сентября, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Сборная Франции по футболу переиграла национальную команду Швеции в матче первого тура группового раунда Лиги наций.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Игра состоялась на поле «Френдс-Арены» в Стокгольме и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий французов Килиан Мбаппе, отличившийся на 41−1 минуте встречи.

Также преимущество своей команды на 90+5-й минуте мог увеличить другой французский форвард — Антуан Гризманн, однако он не смог реализовать пенальти, назначенный в ворота шведов.

Отметим, в следующем раунде Лиги наций сборная Франции 8 сентября сыграет дома с командой Хорватии, а команда Швеции встретится со сборной Португалии, являющейся действующим чемпионом турнира.