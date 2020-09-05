Москва, 5 сентября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Все основные боевые танки Т-72, имеющиеся в российской армии, пройдут модернизацию до модификации Т-72Б3М, а толчок для таких мероприятий был дан на первых состязаниях Армейских международных игр, сообщил 5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-72

«Что касается наших танков Т-72, то игры дали толчок для их серьезной модернизации», — сказал Сергей Шойгу по завершении Армейских игр 2020 года.

Он пояснил, что несколько лет назад по итогам первых состязаний были предложены технические решения для повышения боевой эффективности и надежности танков Т-72.

«В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки. В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», — сказал министр обороны РФ.

Сергей Шойгу подчеркнул, что в ходе Армейских международных игр военная техника и экипажи работают в предельных режимах.

«При этом ежегодно подтверждается требуемая надежность и высокий боевой потенциал техники при слаженном взаимодействии экипажа», — добавил он.

Кроме того, российский министр обороны отметил, что по результатам «Танкового биатлона» Китай тоже проводит модернизацию своего танка Тип 96Б.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября сборная России заняла первое место в финале «Танкового биатлона».