Москва, 5 сентября, 2020, 22:12 — ИА Регнум. В Черном море всё чаще появляются корабли флотов держав, не имеющих отношения к этому региону, заявил 5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

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«Это не наш флот у берегов Сан-Франциско регулярно ходит туда-сюда, а их флот в Черном море. Мало того, там флота и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярно, это стало почти постоянно», — сказал Сергей Шойгу.

При этом он подчеркнул, что когда российские корабли сопровождают таких «гостей», то СМИ после этого почему-то публикуют заявления о непрофессиональных и некорректных действиях российских моряков.

«Мы делаем все, чтобы не было угрозы нашей стране», — пояснил министр обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после прививки антикоронавирусной вакцины «Спутник V» и рекомендовал всем пройти такую вакцинацию.