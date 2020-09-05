Киев, 5 сентября, 2020, 21:37 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.

Mil.gov.ua Малый артиллерийский катер «Костополь» ВМС Украины

Это седьмой по счету катер проекта 58 155 «Гюрза-М», вошедший в состав ВМСУ.

Украинское военное ведомство заявляет, что на катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование, а также ракетно-артиллерийское вооружение.

Катера проекта 58 155 «Гюрза-М» водоизмещением 50,7 тонны, длиной 23 метра с экипажем из пяти человек способны развивать скорость до 25 узлов, обладают дальностью плавания до 700 миль.

Вооружены боевыми модулями с 30-мм автоматическими пушками и пусковыми установками противотанковых ракет, аналогичными устанавливаемым на бронетранспортерах.

Напомним, два аналогичных катера были задействованы в вооруженной провокации у Керченского пролива и были арестованы российскими пограничниками.