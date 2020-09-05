Симферополь, 5 сентября, 2020, 21:13 — ИА Регнум. В Крым прибыл известный голливудский актёр Стивен Сигал. Об этом 5 сентября написал на странице в соцсети Twitter глава российского полуострова Сергей Аксёнов.

Цитата из к/ф «Во имя справедливости». Реж. Джон Флинн. 1991. США Стивен Сигал

«Рад приветствовать на крымской земле … Стивена Сигала», — написал Аксёнов, разместив снятое в своём рабочем кабинете фото с артистом.

Как передавало ИА REGNUM, в 2018 г. актер Стивен Сигал, имеющий гражданство России, был назначен специальным представителем МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

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