Москва, 5 сентября, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Этот масштабный проект убедительно доказал свою востребованность, зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дружеского, заинтересованного общения студентов из разных регионов страны», — сказал глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что фестиваль, приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы, приобщает молодежь к нашим богатым историческим, патриотическим, ратным традициям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

В 2020 году XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — весна Победы» проходит в рамках реализации плана основных мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.

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