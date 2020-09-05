Путин приветствовал участников фестиваля «Российская студенческая весна»
Москва, 5 сентября, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Этот масштабный проект убедительно доказал свою востребованность, зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дружеского, заинтересованного общения студентов из разных регионов страны», — сказал глава государства.
Российский лидер также подчеркнул, что фестиваль, приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы, приобщает молодежь к нашим богатым историческим, патриотическим, ратным традициям.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».
В 2020 году XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — весна Победы» проходит в рамках реализации плана основных мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.
Читайте также: «Российская студенческая весна» представит новое направление «Мода»