Москва, 5 сентября, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Обнаружить скрытую камеру в помещении возможно с помощью смартфона. Об этом сообщил директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков 5 сентября в интервью агентству «Прайм».

Смартфон

Суть метода заключается в том, что скрытая камера вызывает отчетливые блики на экране смартфона. Для этого эффекта достаточно будет лишь выключить в помещении свет и включить на смартфоне фонарик.

Кроме того, гаджет способен обнаружить передачу информации с камеры на иное устройство. Но для этого уже понадобится установить специализированные приложения. Благодаря ним смартфон будет способен уловить электромагнитные поля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али заявил, что ношение смартфона в кармане может привести к нарушению репродуктивной системы человека. Несмотря на отсутствие объективных данных о негативном влиянии смартфона, директор сервиса призвал все же сократить время контакта смартфона с телом.