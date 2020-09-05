Киев, 5 сентября, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Украинские военные, прибывшие на учения НАТО в Германию, были вынуждены изображать российские войска, сообщают 5 сентября украинские СМИ.

Mil.gov.ua Украинские солдаты

«Унизительная» роль, доставшаяся украинской мотострелковой роте, усугубилась еще и тем, что организаторы учений определили их как «голубых» (blue force).

Известно ли было организаторам манёвров, что таким словом в странах бывшего СССР обозначаются гомосексуалисты, пока не выяснено.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в небе Украины впервые прошли стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н. Их сопровождение осуществляли истребители ВВС Украины.