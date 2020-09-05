Портленд, США, 5 сентября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. В американском Портленде полицейские задержали 27 участников демонстрации у здания ассоциации полиции (PPA), об этом говорится на сайте городской администрации.

Подавление массовых беспорядков

Отмечается, что протестующие были одеты в шлемы и противогазы. Сотрудники полиции долгое время не предпринимали никаких действий, в какой-то момент в стражей порядка полетели бутылки и камни.

Протестующих призвали разойтись, но они отказались. После этого начались задержания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о резкой критике президента США Трампа в адрес мэра Портленда, которого он назвал «безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом». Также американский лидер заявил, что только силой можно остановить насилие и беспорядки в городах с разгулом преступности, где правят демократы.

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