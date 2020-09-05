Москва, 5 сентября, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-31 осуществил перехват самолета-разведчика ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря, сообщает 5 сентября российский Национальный центр управления обороной.

IRONHIDE Истребитель-перехватчик МиГ-31

Для недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — указано в сообщении Национального центра.

После того как норвежский самолет отвернул от госграницы РФ, российский истребитель вернулся на свою базу.

Весь полет российского истребителя строго соответствовал международными правилам использования воздушного пространства, подчеркивает Национальный центр обороны.