Москва, 5 сентября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Порядка 80% всех сборов в кинотеатрах России принес новый фильм «Довод» Кристофера Нолана, 4 сентября передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Цитата из к/ф «Довод». Реж. Кристофер Нолан. США — Великобритания. 2020

Исходя из статистики за 3 сентября, новая картина от режиссера «Интерстеллар» заняла абсолютное лидерство в отечественном прокате. Фильм принес в кинотеатры более 38 млн рублей.

К примеру, российская лента «Вратарь галактики» за прошлый четверг собрала кассу в шесть раз меньше. Кроме того, «Доводу» помогла слабая конкуренция в виде подросткового супергеройского фильма «Новые мутанты», которая смогла собрать лишь 5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября первый день показа в Китае принес фильму «Довод» $9,2 млн. Сложности заключаются в том, что в связи с пандемией коронавируса в КНР функционирует только 62% кинотеатров.