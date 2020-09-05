Обнинск, Калужская область, 5 сентября, 2020, 18:32 — ИА Регнум. В рамках рабочей поездки в Калужскую область министр финансов России Антон Силуанов сегодня, 5 сентября, провёл в Обнинске урок для одиннадцатиклассников школы №17. Занятие прошло в рамках федерального проекта по повышению уровня финансовой грамотности населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Министр финансов России Антон Силуанов провёл урок для одиннадцатиклассников

Вместе со школьниками на уроке побывал врио губернатора области Владислав Шапша. Федеральный министр рассказал старшеклассникам об ответственном обращении с личными финансами, а также объяснил, как устроена государственная бюджетная система.

По мнению министра, повышать уровень финансовой грамотности среди молодежи сейчас особенно важно. Молодые люди все активнее используют сложные продукты современного финтеха, а дополнительные знания о финансах помогут принимать верные решения в отношении их личных денег, избежать финансовых потерь и накопления необоснованных долгов.

«Финансовая грамотность стала необходимой компетенцией XXI века», — подчеркнул Антон Силуанов.

Руководитель области Владислав Шапша поблагодарил министра финансов России за проведенный урок и поздравил его и всех финансистов региона с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 8 сентября, пожелав успехов в профессиональной деятельности.