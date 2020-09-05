Калуга, 5 сентября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 человек за последние сутки, сообщает 5 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 222 положительных результатов тестов, 1 тыс. 110 человек находятся на лечении, 7 тыс. 43 человек выздоровели, 69 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (244), в Обнинске (133), в Людиновском районе (116), в Боровском районе (101), в Жуковском районе (68) и в Дзержинском районе (60).