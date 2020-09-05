Детройт, США, 5 сентября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Федеральный окружной судья Детройта в американском штате Мичиган на две недели запретил сотрудникам полиции использовать против участников акций протеста слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули, щиты, а также применять удушающие приемы во время задержания, сообщает 5 сентября агентство Associated Press.

Полицейский спецназ

Таким образом суд удовлетворил иск общественного движения Detroit Will Breathe, участники которого обвинили полицию в чрезмерном применении силы к протестующим.

Как сообщало ИА REGNUM, в США с конца мая продолжаются акции протеста и массовые беспорядки, начавшиеся после смерти чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе при задержании полицейскими.

На фоне этих событий проходит предвыборная президентская кампания.