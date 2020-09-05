Коми, 15 сентября, 2010, 07:00 — ИА Регнум. Причиной аварийной ситуации с самолетом Ту-154М авиакомпании "Алроса" 7 сентября стал "тепловой разгон" бортовых аккумуляторов. Комиссия по расследованию этого инцидента продолжает работу по выяснению причин аварийной посадки самолёта Ту-154М в населенном пункте Ижма. "Расшифрованы записи бортового самописца параметров полёта МСРП 64 и речевого самописца МАРС-БМ, которые записывают переговоры членов экипажа в кабине экипажа, по самолётному переговорному устройству, а также радиообмен с диспетчерами управления воздушным движением, - говорится в сообщении ведомства. - Записи бортовых самописцев находятся в удовлетворительном состоянии и позволяют комиссии использовать их для анализа причин возникновения и развития аварийной ситуации", - говорится в сообщении Росавиации .

Напомним, 7 сентября самолет Ту-154М авиакомпании "Алроса", совершавший рейс из Полярного в московский аэропорт "Домодедово" , был вынужден совершить посадку на закрытом аэродроме в Ижме. Через четыре часа полета на высоте 10 600 метров в районе Усинска у лайнера отказала система электропитания, отключилось навигационное оборудование и радиосвязь. Командир Евгений Новоселов принял решение спуститься на 3 тыс. метров, чтобы включить вспомогательную силовую установку - аварийную систему, приводящую в действие резервный генератор. Однако на этой высоте выяснилось также, что самолету может не хватить топлива, так как электронасосы перекачки топлива в расходный бак перестали работать и приборы показывали, что топлива осталось только 2,5 тонны, которого может хватить не более чем на 30 минут полета. Пробив облака на высоте около 2 тыс. метров экипаж вначале хотел совершить посадку в поле, но местность там оказалась заболоченной. Далее пилоты нашли в тайге заброшенную грунтовую полосу для самолетов сельскохозяйственной авиации и когда уже стали оценивать возможность посадки на нее, штурман увидел внизу бетонную полосу бывшего аэродрома Ижма. В итоге пилоты приняли решение приземляться именно на недействующем аэродроме Ижма (информация о котором отсутствует в современных картах), ВПП которого не приспособлена для посадки больших гражданских лайнеров. Экипаж несколько раз облетел место для посадки, чтобы визуально зафиксировать высоту деревьев, состояние и длину полосы. С неработающими закрылками на высокой скорости (около 400 км/час) самолет при посадке выкатился за пределы полосы и выехал в лес, в котором к счастью росли молодые деревья. Серьезных повреждений лайнер не получил. На его борту находились девять членов экипажа и 72 пассажира, никто не пострадал.