Санкт-Петербург, 5 сентября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В августе 2020 года в Санкт-Петербурге, по данным городского Комитета по делам ЗАГС, скончались 5253 человека. Это на 484 смерти больше, чем было зафиксировано в августе 2019 года (4769). Таким образом, смертность в августе текущего года возросла на 10,1% к уровню предыдущего года.

Kzags.gov.spb.ru Смертность в Петербурге в августе 2020 года

Смертность в августе 2020 года оказалась для Петербурга рекордной для этого месяца за последние десять лет. Тем не менее, рост смертности в последний месяц минувшего лета оказался гораздо меньше, чем было зафиксировано в мае, июне и июле 2020 года по отношению к соответствующим месяцам 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем мае рост смертности составил 32%, в июне — устрашающие 55%, в июле — 19%.

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Ранее власти Петербурга признавали, что 9 из 10 случаев «дополнительной» смертности прямо или косвенно связаны с фактором коронавирусной инфекции, которая способствует общему росту летальных исходов.