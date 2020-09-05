Нью-Дели, 5 сентября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Боевые корабли России и Индии в ходе совместных военно-морских учений «Индра Нэви-2020», проходящих в Бенгальском заливе, отработали отражение авиаатаки, а также поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, сообщает 5 сентября пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Indian Navy Индийская подводная лодка

«Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии после выполнения артиллерийской стрельбы по надводной цели, совершенствовали практические навыки по организации обороны отряда от средств воздушного нападения условного противника», — указано в сообщении пресс-службы флота.

Экипажи кораблей двух стран огнем зенитных артустановок поразили имитаторы воздушных целей.

Кроме того, российские и индийские корабли совместно атаковали условную подводную лодку реактивными глубинными бомбами.

При этом палубные вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ выполнили взлеты и посадки с борта индийского эсминца, а индийские вертолетчики отработали посадку и взлет с российского большого противолодочного корабля (БПК).

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морские манёвры «Индра Нэви-2020» начались 4 сентября в Бенгальском заливе. С российской стороны в них задействованы БПК ТОФ «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также большой морской танкер «Борис Бутома».

ВМС Индии на учениях представляют фрегаты «Сахьядри» и «Ранвиджай», а также корвет «Килтан» и танкер «Шакти».