Москва, 5 сентября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Над веществами группы «Новичок», которыми якобы был отравлен блогер Алексей Навальный, много лет работали специалисты стран Запада. Об этом в субботу, 5 сентября, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с заявлениями представителей ряда стран о ситуации вокруг состояния здоровья блогера.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что по ситуации вокруг Навального российская сторона фиксирует «многочисленные враждебные по отношению к России заявления».

В МИД РФ, в частности, напомнили, что специалисты многих западных стран и специализированных структур Североатлантического альянса работали на протяжении ряда лет над созданием веществ нервно-паралитического действия, которые именуют «Новичками».

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что ситуация с Алексеем Навальным, который находится в клинике «Шарите» в Берлине, будет изучаться властями страны.

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