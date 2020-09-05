В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 авиарейсов
Москва, 5 сентября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 5 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 14 рейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще 12 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано восемь рейсов.
Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.
Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что в начале предстоящей недели в Москве ожидаются небольшие дожди и понижение температуры воздуха.
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