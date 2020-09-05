Брюссель, 5 сентября, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Исследователи из России, Бельгии и Германии установили, что длительное пребывание на Международной космической станции приводит к временным физиологическим изменениям в структуре головного мозга космонавтов. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Science Advances.

Цитата из к/ф «Чужой». Реж. Ридли Скотт. 1979. США — Великобритания Космонавт

Учёным известно, что длительные космические полёты вызывают изменения в организмах космонавтов. Например, активно изучается влияние условий микрогравитации на состояние мышц и сердечно-сосудистой системы. При этом влияние условий космического полёта на структуру мозга остаётся малоизученным.

Международная группа учёных под руководством Бена Йериссена из Антверпенского университета в Бельгии впервые проследила изменения, происходящие в структуре мозга космонавтов во время длительных экспедиций на МКС. В исследовании приняли участие девять членов экипажа МКС, которые проходили специальное обследование в период с 2014 по 2019 год до и после космического полёта.

Исследование показало, что в ходе длительного космического полёта происходят структурные изменения трёх типов: уменьшается объём серого вещества в лобной и височной коре, изменяется распределение белого вещества и цереброспинальной жидкости. Изменения оказались обратимыми — показатели вернулись к стандартным уровням в течение семи месяцев после завершения космического полёта. Учёные объясняют эти изменения тем, что отвечающие за навигацию и передвижение области мозга адаптируются к работе в условиях микрогравитации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе космонавт Иван Вагнер рассказал о ведущихся на МКС исследованиях, включая медико-биологические эксперименты «Нейроиммунитет» и «Биокард».