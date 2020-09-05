Дакка, 5 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В Бангладеш на газопроводе прогремел взрыв. Об этом 5 сентября сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на сотрудника полиции Заедула Алама.

Fiveflower Взрыв газа

По его словам, ЧП произошло близ мечети в портовом городе Нараянгандж. Алам добавил, что в результате взрыва погибли 12 человек, еще 37 получили различные травмы.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины взрыва пока неизвестны.

Напомним, 24 августа агентство SANA со ссылкой на минэнерго Сирии сообщило, что в результате взрыва газопровода в Дамаске произошло отключение энергоснабжения на всей территории страны.

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