Москва, 5 сентября, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что статус Государственного совета необходимо было закрепить в конституции страны для того, чтобы придать этому органу большее значение и показать эффективность его работы. Об этом Владимир Путин заявил в интервью для фильма «Непременный Госсовет», который вышел сегодня, 5 сентября, на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мне кажется, именно потому что работает, то его нужно затвердить в Основном законе страны. Нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер привел пример функционирования Государственного совета — это совместная подготовка программы реорганизации первичного звена здравоохранения членами совета, губернаторами и руководителями регионов страны.

Для того чтобы провести эту работу, было организовано несколько встреч, а также проведен широкий форум с участием представителей руководства регионов.

Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х годов при создании Государственного совета он руководствовался необходимостью закрепить губернаторский корпус «в федеральной повестке дня». Главы субъектов федерации в Госсовете чувствуют себя востребованными на федеральном уровне, считает президент Путин.

Напомним, что согласно принятым поправкам к Конституции России Государственный совет формируется президентом России, который также занимает пост его председателя. Статус Госсовета будет определяться специальным федеральным законом. Одна из основных функций Государственного совета — обсуждение особо значимых вопросов российским лидером и руководителями субъектов.