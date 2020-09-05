Киев, 5 сентября, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Решение Верховной рады Украины ограничить заработные платы чиновников и членов наблюдательных советов госкомпаний привело к крайне негативным последствиям, заявил вечером 4 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире украинского телевидения.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что ограничение зарплат привело к потерям «хорошего кадрового потенциала».

«Много хороших специалистов ушли работать в коммерческие структуры на рыночные зарплаты с государственных. В частности, часть банков, часть государственных предприятий потеряли высокопрофессиональных специалистов», — сказал он.

Глава правительства Украины заявил, что будет выходить с предложением к Верховной Раде изменить принятое ранее решение, но не уточнил когда это будет.

ИА REGNUM напоминает, что 13 апреля Верховная рада под предлогом коронавирусного кризиса ограничила зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов госкомпаний суммой в 47 тыс. грн (на тот момент 10 минимальных зарплат, порядка 1,6 тыс. долларов).

Вопрос законности такого ограничения рассматривал Конституционный суд Украины и в конце августа отменил это решение.