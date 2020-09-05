Киев, 5 сентября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 5 сентября, эксперты обсуждают заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, который накануне сообщил, что сейчас цена на газ является самой низкой за последние пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Напомним, что Шмыгаль отметил, что Украина уже совершила «огромный прорыв в установлении рыночных, а не коррупционных цен на газ».

«И соответственно, сегодня цена на газ регулируется конкурентным рынком. Впервые за пять лет мы имеем самые низкие цены на газ в соответствующие месяцы — август, сентябрь. Конечно, будет естественно рыночный рост, но это будет самая низкая цена на газ за последние 5 лет», — сказал премьер накануне в Верховной раде.

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Шмыгаль, делающий подобные заявления, «или явно врет, или просто дурак».

«С 1 сентября реальная цена газа для населения составит почти 5,5 грн за куб. Плюс — 1 грн за доставку. То есть почти 6,5 грн за куб. А дешевая цена была при Януковиче… Поэтому Зеленский проводит сознательный экономический геноцид украинцев во время кризиса и пандемии коронавируса», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее госкомпания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,7 грн за кубометр, без учета стоимости доставки. Без всяких видимых причин по сравнению с августом цена газа для населения выросла сразу на 45%.