В Москве сегодня, 5 сентября, а также завтра, 6 сентября, отмечают День города. Официально столица России празднует 873-й день рождения, хотя точный возраст города до сих пор — предмет научной дискуссии.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы — привычного размаха празднеств не будет. Тем не менее в столице в эти выходные запланировано множество мероприятий.

В этом году основной темой праздничных мероприятий станут московские музеи — значительная часть программы посвящена художественному творчеству. Все музеи Москвы заготовили праздничные программы для жителей и гостей столицы.

Ведущие столичные театры дадут спектакли в рамках фестиваля «Театральный марш» в саду «Эрмитаж». Вход открыт для всех желающих по предварительной регистрации.

Массовых гуляний и фейерверка не предполагается из-за угрозы распространения коронавируса при большом скоплении народа.

Вечером в парке Горького состоится благотворительный концерт фестиваля «Добрые люди».

Иван Шилов ИА REGNUM
Москва. Кремль
09:50 05.09.2020

Музеи и парки Москвы сегодня, 5 сентября, станут основными площадками празднования Дня города. Привычного размаха в столице не ожидается, но программа приготовлена насыщенная.

Об этом: Музеи и парки Москвы станут основными площадками празднования Дня города

11:51 05.09.2020

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города.

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13:23 05.09.2020

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города.

Об этом: Путин поздравил москвичей с Днём города

13:57 05.09.2020

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская государственность неразрывно связана с Москвой.

Читайте подробнее: Путин: российская государственность неразрывно связана с Москвой

16:01 05.09.2020

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва возвращается к своему привычному ритму жизни после отмены большинства ограничений, связанных с коронавирусом.

Подробности в материале: Путин: Москва возвращается к привычному ритму жизни

12:46 06.09.2020

В Москве 5 сентября в праздничных мероприятиях по случаю Дня города приняли участие более 700 тысяч человек.

Читайте подробнее: Более 700 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях ко Дню города в Москве

07:05

Празднично оформленный вход на ярмарку в год 800-летия Москвы. Автор М. Чернов. 1947 год.