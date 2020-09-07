Москва отмечает 873-й день рождения — все новости
В Москве сегодня, 5 сентября, а также завтра, 6 сентября, отмечают День города. Официально столица России празднует 873-й день рождения, хотя точный возраст города до сих пор — предмет научной дискуссии.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы — привычного размаха празднеств не будет. Тем не менее в столице в эти выходные запланировано множество мероприятий.
В этом году основной темой праздничных мероприятий станут московские музеи — значительная часть программы посвящена художественному творчеству. Все музеи Москвы заготовили праздничные программы для жителей и гостей столицы.
Ведущие столичные театры дадут спектакли в рамках фестиваля «Театральный марш» в саду «Эрмитаж». Вход открыт для всех желающих по предварительной регистрации.
Массовых гуляний и фейерверка не предполагается из-за угрозы распространения коронавируса при большом скоплении народа.
Вечером в парке Горького состоится благотворительный концерт фестиваля «Добрые люди».
Музеи и парки Москвы сегодня, 5 сентября, станут основными площадками празднования Дня города. Привычного размаха в столице не ожидается, но программа приготовлена насыщенная.
Об этом: Музеи и парки Москвы станут основными площадками празднования Дня города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города.
Читайте также: Собянин поздравил москвичей с Днём города
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российская государственность неразрывно связана с Москвой.
Читайте подробнее: Путин: российская государственность неразрывно связана с Москвой
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва возвращается к своему привычному ритму жизни после отмены большинства ограничений, связанных с коронавирусом.
Подробности в материале: Путин: Москва возвращается к привычному ритму жизни
В Москве 5 сентября в праздничных мероприятиях по случаю Дня города приняли участие более 700 тысяч человек.
Читайте подробнее: Более 700 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях ко Дню города в Москве