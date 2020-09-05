Приштина, Сербия, 5 сентября, 2020, 07:39 — ИА Регнум. Президент Косово Хашим Тачи 4 сентября прокомментировал подписание двух двусторонних соглашений о нормализации экономических отношений между США и Сербией, США и Косово, в Вашингтоне. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

President-ksgov.net Хашим Тачи

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Тачи выступил перед СМИ со следующим заявлением:

Экономическое развитие, создание новых рабочих мест, рост социального благополучия граждан, инфраструктурные проекты с высокой стоимостью, воздушные линии, железные дороги и шоссе — всегда были приоритетом для косовского государства, также как и необходимость раскрытия судьбы пропавших без вести и возвращения всех перемещенных лиц в их дома и возвращение им их собственности. Эти устремления оказали положительное влияние на все Западные Балканы.

Выражаю высокую признательность за лидерство президента США, президента Трампа, который сегодня добился материализации усилий по достижению взаимопонимания между государствами Косово и Сербией о благе мира, экономического развития и евроатлантического будущего.

Еще раз благодарю Специального представителя, посла Гренелла (Ричард Гренелл, Специальный представитель Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово) за его гигантскую вовлеченность в то, чтобы сделать этот процесс продуктивным, эффективным и, я верю, выполняемым.

Косово верит в лидерство США и прозорливость Вашингтона, поскольку на протяжении всей истории Косово оно приносило нам только приобретения, такие как освобождение и независимость Косово, создание армии, которое завершится интеграцией в НАТО, а теперь и экономическое развитие.

WhiteHouse.gov Президент Дональд Трамп объявил об историческом прорыве между Сербией и Косово

Теперь Косово должно продолжить работу над вступлением в международные организации и новыми признаниями, чтобы наше государство полностью консолидировалось как на внутреннем уровне, так и на международной арене.

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Напомним, в соответствии с Вашингтонскими соглашениями Сербия отказывается продолжать кампанию по отзыву признания независимости Косово на ближайший год, при это Косово в этот год отказывается работать над вступлением в международные организации. Но на такие мелочи президент Косово не стал обращать внимание в порыве излияния «чистой» и «бескорыстной» любви и благодарности к «властителю града на холме». Ведь Специальный трибунал по Косово настолько активно изображает активную деятельность, что даже Тачи становится не по себе…